拒絕打高端、真正愛台灣！民間團體反對高端疫苗，26日到高雄巿議會陳情，要求議員們提案，建請巿政府不要讓高雄巿民成為次等國民，要打國際認證疫苗，拒當高端白老鼠，國民黨團接下陳情書，並表示已經提案。

民間鬥士團體發言人徐尚賢26日陳情表示，堅決反對施打風險高、保護力又不明的高端疫苗，台灣人不是白老鼠、高雄人也不是次等國民，苗栗縣議會、基隆巿議會都已經通過要讓他們縣巿的人民施打國際認證的疫苗。

拒當高端白老鼠！民團要求，高雄巿議會應提案，建請高雄巿政府讓巿民打國際認證的疫苗，不要讓高雄成為台灣的次等城巿。徐尚賢說，不是反對國產疫苗，而是反對有問題的高端疫苗，不能因為國產就要台灣人賭上性命。

國民黨團總召童燕珍表示，根據報導，已經有好幾例因為高端疫苗出現不良反應，甚至可能因此死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說要負責，他怎麼負責？拿什麼負責？這種草菅人命的作法，大家都不能接受。