中印邊境衝突

中國與印度在進行第12輪軍長級會談後，2日晚共同發表聯合聲明，說會談充滿「建設性」，並說歷經1年多的緊張後，雙方已找到一些共識。

綜合印度媒體報導，中印雙方同意，將維持會談動能，並迅速化解仍存在的問題。然而，就在兩國表示，進行了坦誠而深度的會談之際，又出現了去年6月中印部隊在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突的新畫面。

據印度媒體報導，解放軍當時除了以鐵棒，纏繞鐵絲的棍棒攻擊外，甚至動用了滿是鐵釘的自製狼牙棒。而在這場衝突中，至少有20名印軍和4名解放軍喪生，而這是超過40年來雙方最激烈的衝突。由於雙方會談遲遲沒有成果，新德里最近又向北部邊境增兵5萬。不過，今年2月時，雙方從海拔約4270米的班公錯（Pangong Tso）湖撤退，設置了非軍事區。目前雙方正進行談判，可能在其他高爭議區也進行類似的撤退行動。