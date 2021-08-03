桃園一家工廠加工課包裝部門的領班范姜姓女子，6年前遭509公斤的鋁管及鋁板壓死；刑事部分，楊姓老板被判刑3月，可易科罰金定讞；民事求償部分，高院判決公司及楊姓老板及肇事的張姓男子，連帶賠償死者家屬250萬多元。可上訴。

2015年時負責操作堆高機、加工及貨櫃出貨時裝運的張姓男子（判刑4月，可易科罰金確定），未將第1板、第3板鋁板吊回原位即離開現場，公司及楊姓負責人也未指定人員巡視庫存區物料堆疊安全，而未及時指揮人員將第1板、第3板鋁板吊回原位。

被害女子為包裝鋁管出貨而至庫存區抽取鋁管，其自上方放有第3板鋁板之第二層逐次抽取鋁管時，原捆綁該落鋁管之束帶因此鬆脫，該落鋁管之簡易木框架變形，上方放置共計約719公斤之鋁管及鋁板壓在她身上，致其休克死亡。

桃園地方法院判楊男及公司無罪，但台灣高等法院認為，該公司及楊姓雇主應注意庫存區之物料堆疊安全，提供作業員工必要之安全防護，改判刑3月，可易科罰金，公司罰金30萬元。案經上訴，最高法院駁回確定。

民事部分，高院認定扣除家屬家屬已領取之遺屬津貼、死亡補償及慰問金合計369萬4080元外，公司及楊男等3人須連帶賠償死者家屬250萬5921元。可上訴。