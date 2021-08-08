新竹縣退休國中女校長彭春蘭，被控與學生共謀，佯稱學生具有通靈及改運解厄能力，誘騙民眾投資，購買玉器、木雕消災解厄，4年詐騙17人上億元，一審重判16年，高院日前原准彭婦以80萬元交保，但因彭覓保無著，法官裁定彭再羈押2月。

判決指出，彭婦與學生林沛穎共謀，由彭在新竹地區佛寺、宮廟、郊區或山區，尋找行騙對象，以退休校長身分博取對方信任，引介自稱「老師」的林女給被害人認識，聲稱有通靈神力，可幫忙改運解厄。

林、彭誆稱被害人自身或家人、朋友遭逢厄運、有業障需消除、往生親屬託夢、將罹患重病或血光之災，遊說被害人花大錢購買玉器、木雕，或請林舉辦祈福或消災解厄法會。估計詐騙時間長達4 年，被害人多達17人，犯罪金額合計達1億963萬元，新竹地院一審判林18年、彭16年。

案經上訴，高院自去年11月5日裁定羈押迄今，法官因彭羈押期限將屆，上月開庭審理，認為彭行騙4年，被害人眾多，扣案贓款多達8900萬元，確有反覆實施詐欺傾向，有羈押必要，但可以具保代替羈押。

高院一度裁定彭以80萬元交保，並諭知限制出境、出海、限制住居、定期赴派分局報到、且不得從事宗教信仰相關商業行為、以及騷擾、接觸或其他不法侵害被害人、證人等行為。但因彭籌不出80萬元，法官裁定繼續羈押2個月。