今年是815大停電4週年，國民黨青年團前團長田方倫在臉書發文痛批，民進黨離民意越來越遙遠。

田方倫在臉書發文表示，今年的5月13日、5月17日兩次的停電，大家還記得嗎？但你知道嗎？沒有任何人因為這件疏失負起責任！

田方倫說，四年前發生停電後，時任經濟部部長的李世光請辭、時任中油董事長陳金德也請辭，中油總經理劉晟熙記過2次，副總經理以下等9名相關人員亦有建議懲處。但今年513、517停電， 在7月16日舉行的2021年度股東常會當中，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利均留任，經濟部長王美花即便承認了513大停電是人為疏失，但依然不辭職不下台。

田方倫痛批，先不論辭職後有人官位越做越高，就問這些數十億台幣的損失，算誰的？為什麼這些人烏紗帽怎麼越戴越穩？還是說小英政府越來越不在乎人民的感受了？

田方倫還諷刺，四年前815大停電，才剛上任一年多的蔡政府至少還願意稍微“演”一下，跟人民表示歉意；今年511、517停電，直接不演了！願意為黨效力，通通留任，繼續宣誓效忠！

田方倫還強調，對民進黨來說反正離選舉還很遠、反正828的公投可以往後延、反正民進黨要花6000萬來宣傳「反公投」、反正疫苗不足、常跳電，最後再來兩句「抗中保台」「難不成你要投給國民黨嗎？」因為民進黨算準你們終究還是會投給民進黨的！