高端送交多少批疫苗給食藥署審查？醫藥記者連追3天，衛福部長陳時中終於在昨天透露共有10批待檢驗、8批需補交資料，另有4批已完成封緘。不過昨天陳時中一度因為高端的問題動怒嗆媒體「這樣的問法不好啦」、「用這樣的態度不是一個健康的態度」，今天陳時中為此道歉，「我應該修養好一點，大家都很健康」。

昨天有媒體於記者會中提問，高端究竟是送幾批疫苗到食藥署檢驗？該名記者表示，「問了兩天指揮中心都沒辦法給相關數據，難道是沒辦法掌握疫苗這次批次和相關數字嗎？」

沒想到陳時中為了高端大動肝火，臉色一變回嗆：「這樣的問法不好啦！我昨天就跟你我講忘了問，第一天是我不知道，第二天我忘了問，用這樣的態度(發問)不是一個健康的態度，且幾批跟大眾利益也關係不大。」

台北市長柯文哲昨在記者會中，也因為台灣沒有疫苗可打質問中央，還諷刺的問：「這個問法會不會不健康？」陳時中今在記者會中聽聞，也再度回應柯文哲「是有一點」，但他在記者會最後也表示願意反省，「很抱歉我應該要有修養一點，大家都很健康」。

此外，外界好奇高端疫苗的製程分為2公升、50公升，究竟送交EUA審查的是哪一種製程？若屬未經EUA審查的製程能否用於公費疫苗施打？陳時中表示，疫苗製程與EUA審查無關，因為EUA審查是看疫苗的中和抗體效價，依照去年10月、今年6月訂出的EUA基準，與其他廠牌疫苗比較抗體效價，只要通過就能使用。

至於製程審查，陳時中說食藥署有另一套審查流程，這是歸於製造的檢查，另外有關疫苗安全性部分，高端的二期臨床試驗已有3000多名受試者證明，這是一個相當完整的安全性疫苗。