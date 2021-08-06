【LIVE直播】盧碧颱風恐回馬槍！豪大雨影響區域曝 氣象局最新說明｜2021.08.06

盧碧恐回馬槍？外圍環流雨彈狂炸南台 戴立綱曝雨勢趨緩時間點｜中時新聞網

一如預期，盧碧今天上午減弱為熱帶性低氣壓；卻也可能一如預期，出海後再度增強為颱風。氣象粉專指出，盧碧引進的豪雨不用多說了，現在重點是它的路徑，不排除先登陸大陸、再登陸台灣，「這種從大後方襲擊的例子，極度少見」。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，減弱為熱低壓的盧碧，一旦回到海上汲取能量，有可能再次增強，接下來重點要看它的路徑。

颱風論壇引用各國模式模擬，此低壓系統的行進路線預估不斷南修，甚至不排除本周末通過台灣北部陸地，成為「二度登陸颱」。由於一般颱風會從東邊的太平洋來，就算過了台灣，也不太會回頭，像這種從後方偷襲的，歷史上極其少見。

颱風論壇提醒，不管盧碧有沒有增強變回輕颱，「把西南氣流甩進西部陸地，已經很難避免！」今起至周日，中南部要慎防致災強降雨、澎湖也要留意強風驟雨。北部的影響要等到周末最明顯，必須提防環流直接衝擊，別以為熱低壓就沒事。