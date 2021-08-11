澎湖縣議會、澎湖縣政府11日考察白沙鄉赤崁國小、白沙國中地下停車場預定地、白沙國中多功能體育館新建工程、後寮天堂路沙灘復原整建、西嶼牛心山地景營造及西嶼外垵三仙塔景觀營造工程。

針對設置赤崁地下停車場，澎湖縣長賴峰偉表示，白沙國中校地幅員廣大，適合設置地下停車場，他指示建設處與地方召開說明會，取得共識後，再爭取前瞻經費，評估未來10至15年停車需求量，增設停車位，滿足白沙鄉親需求。

考察行程前往視察赤崁國小、白沙國中地下停車場預定地，議員魏長源、議員宋昀芝指出，赤崁是白沙鄉行政中心，停車格不足無法滿足白沙、吉貝、鳥嶼鄉親洽公需求，爭取在赤崁設地下停車場。

建設處長蔡淇賢表示，赤崁國小、白沙國中地下停車場兩案一併進行評估，目前進行規畫委託案期中報告，經費各為2億5000萬元，將擇一方案先循前瞻基礎建設計畫向公路總局爭取經費，盡速辦理工程發包。

教育處長蘇啟昌表示，新建白沙國中體育館即將於今年10月完工，白沙國中歷年來積極推廣健康與體育，無論在體育課程或校外運動比賽上均廣受好評，學校原體育館於民國90年6月23日受「奇比颱風」吹破屋頂受損後拆除，至今20年無室內運動場館，致使學校各項室內運動及活動受天候限制，極需興建室內體育場館。

蘇啟昌指出，白沙國中新建體育館預計包含籃球場一面、羽球場四面、排球場一面，另有器材室、衛浴間、男女廁所、音控室、司令台、機房、教學大樓連接廊道等，體育館落成後，可提升學校及白沙鄉運動風氣，並提供社區民眾安全舒適的休閒運動空間。

此外，盧碧颱風外圍環流大雨，大量雨水沖刷後寮天堂路沙岸，魏長源建議縣府協助復原。工務處長薛文堂表示，已完成現場會勘，將補助鄉公所經費盡速復原。

縣府、議會11日下午至西嶼考察，建設處向內政部營建署爭取1000萬經費營造牛心山地景，全案於今年7月完工，內容包括解說廣場、八邊形木花架廣場、打卡拍照廣場及觀海平台，議長劉陳昭玲稱讚當地美景媲美林投黃金海岸，建議管理維護周遭環境，並增設八邊形木花架廣場遮雨棚。

針對外垵三仙塔景觀營造工程，旅遊處長陳美齡表示，第一期工程以參觀步道串聯、軍事石頭屋、砲堡修整及整體環境整頓、增設休憩座椅為主，預計今年8月下旬發包，爭取二期工程經費，進行軍事主題文化活化利用、賣店區、公廁及停車場，讓景點服務功能更加充實完備。