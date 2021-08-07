094戰略核潛艦。取自新華社

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）日前發布的2021年年度報告指出，中國的核彈頭已從2020年的320枚，到了2021年已增長至350枚，以年均近10％的速度在成長。但美國國防部的最新評估認為，中國的核彈頭將在近年內以數倍的速度成長，並將於2030年突破1000枚。大陸軍事專家認為，這一評估數字是可能的。

SIPRI在報告中提到，作為目前全球軍力前三的國家，中國的核武庫雖然最少，但增幅速度最快。在2019年的數據中，中國核彈頭的數量為290枚，到了2020年成長為320枚，2021年成長為350枚，也就是說中國核彈頭這兩年來以年均30枚的速度增長，已成為全球核彈頭增長最快的國家，鑒於目前台海和中美關係的變化，核彈頭增幅速度可能以年增10％的速度成長。

但美國國會眾議院軍事、外交和情報三個委員會的共和黨首席方於6月7日致信美國總統拜登，要求制定一個「全面的跨部門戰略」，以阻止中國核擴軍。因為如果再不採取行動，可能會導致中國到2030年實現與美國「一定程度的核均勢」。

信中提到，美國戰略司令部司令、海軍上將理查（Charles Richard）在國會作證時稱，中國已將其部分核力量轉移到預警狀態，其核武器儲備在今後十年預計至少會增加一倍，甚至二倍或三倍。美國國防部估計，這可能會使中國部署的核威懾力量規模在2030年達到約1000枚彈頭。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，如果中國再裝備幾艘下一代戰略核潛艦（096型），那在數年後，中國陸基和海基核彈頭數量就真的可能達到上千枚。因為戰略核潛艦一般有十幾到二十幾個垂直發射單元，而每枚飛彈（巨浪-3）可以攜帶3到10個核彈頭，也就是說，每艘戰略核潛艦就可以攜帶多至超過100枚核彈頭。美國要求限制中國核彈頭的深層次目的，就在於打掉中國戰略核潛艦未來的發展計畫。

SIPRI的報告指出，解放軍可發射洲際核彈的載具已達到312個，今年350個核彈頭的估計是基於服役核彈載具的數量。但並未計算東風-41戰略彈道飛彈及巨浪-3潛射彈道飛彈（因為大陸官方尚未宣布正式服役）。

報告稱，如果大陸官方在今年宣布東風-41服役，以每枚東風-41可搭載3枚核彈頭計算，18枚東風-41將為中國添加54枚核彈頭。此外，中國在目前擁有的094戰略核潛艦基礎上，還有2艘新型的094在建。由於每艘094可搭載12枚巨浪-2潛射彈道飛彈，報告估計，這兩艘094一旦服役，大陸的核彈頭還將另增加24枚。