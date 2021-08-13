貨代業龍頭台驊控股（2636）第二季營運再創高，單季獲利高達16.99億元，季增327％、年增884％，每股盈餘13.32元，單季不僅賺逾一個股本，也賺贏過去五年，更一舉超越陽明海運（第二季EPS10.39元）；且繳出三率三升佳績，毛利率22.02％、營益率11.2％、淨利率21.58％。

累積上半年度營收137.67億元，毛利27.99億元，獲利達20.98億元，每股盈餘為16.62元，同期成長907％。

此外，台驊控股多年前策略性投資相關合作航運公司及貨運承攬公司股票，由於多年前投資持股成本相當低，加上今年上半年航運股價大漲，至今年6月30日累積認列其他綜合損益（OCI）餘額達22.6億元，貢獻每股淨值超過18元，至今年六月底公司淨值每股達到61元。

台驊第二季合併營收78.75 億元，季增34％、年增103.84％，營業毛利17.34億元、年增173.59％，毛利率22.02%、年增5.61個百分點，營業利益8.82億元、年增304.4％，營益率11.2％、年增 5.55個百分點，稅後純益 16.85億元、年增901.87％，淨利率 21.4％、年增 17.05 個百分點，每股盈餘13.32 元。

累計上半年營收137.67億元、年增115.12％，營業毛利27.99億元、年增165.83％，毛利率20.33％、年增3.88個百分點，營業利益13.31億元、年增413.67%，營益率9.67%、年增5.62個百分點，稅後純益20.73億元、年增991.06％，每股盈餘16.62 元。

台驊表示，第二季擴大既有客戶業務合作，也開拓優質潛力新客戶，毛利率首次突破20％新高、營益率也首度突破10％，淨利率達21.58％同步創高。

在空運業務方面，受到疫情影響全球航空運力供給持續吃緊，加上電子產品出貨穩定增長，及海轉空急單需求挹注，第二季空運運價維持高檔，空運市場淡季不淡，空運毛利2億元，較上季成長5％，為單季次高。由於海運艙位稀缺狀況未解，海轉空貨量逐漸增加，加上電子產品新品上市，歐美終端庫存仍處於低水位，國際空運需求持續熱絡。

另受惠海運轉單效益，與海運運價相當，但運輸時間較短的中歐／中俄鐵路成為客戶首選運輸工具，雖然鐵路運能遠低於海運，但因切入時間早且掌握穩定貨源及長期艙位合約，第季毛利較去年成長143％，較上季增長38％。

以地區別來看，歐美國家強勁進口需求帶動亞洲出口，歐美長程航線及亞洲區間供應鏈物流活動增長，大陸第二季營收年增97％；台灣地區成長86％、東亞區成長194％；東南亞地區，由於中美貿易戰續燒及環保意識抬頭，使供應鏈移轉至東南亞國家，加上人口紅利及稅賦優勢，成為業績最具成長爆發力的區域，第二季營收年增241％、季增44％。

整體而言，隨著歐美各國陸續解封後，經濟加速復甦，全球物流需求將強勁反彈，且海、空、鐵、陸等運輸艙位供給仍將吃緊情況下，未來前景依然展望樂觀。