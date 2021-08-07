大雨不斷溪水暴漲，台東包括主要河川卑南溪水暴漲，河川局應變小組2級開設，如持續暴漲將疏散沿岸民眾；台東縣金峰鄉壢坵村魯拉克斯吊橋、巴拉奧橋、虹橋採預防性封橋，太麻里鄉已預警性撤離6戶居民，另金峰鄉嘉蘭村也不排除預防性撤離。

太麻里鄉公所表示，金崙溪水暴漲已到警戒值，由於10鄰居民住家就位於溪水旁，避免遭洪水侵襲，經評估後，先預警性撤離住戶，據了解，撤離的10鄰為6戶共15位居民，已緊急安置至避難所。另金峰鄉嘉蘭村也正密切觀測中，不排除預防性撤離居民。

台東縣警方表示，因豪雨不斷溪水暴漲，台東縣金峰鄉壢坵村往多良路段之魯拉克斯吊橋及往近黃溫泉之巴拉奧橋，與金崙村往金崙溫泉虹橋等3座橋，因豪雨溪水暴漲，壢坵村村長羅忠輝及金崙村陳志偉村長為保護村民及用路人安全，隨即向大武警分局聯繫，警方獲報後主動聯繫鄉公所人員，執行預防性封橋，並指派金崙派出所同仁配合鄉公所人員協助設置封鎖線管制，請用路人暫時勿前往。

水利署第八河川局監測卑南溪、知本溪、鹿野溪、巴拉奧溪等主要河川水位暴漲。水利署針對卑南溪發布警戒，並在7日上午時開設2級應變小組。第八河川局表示，7日10時後卑南溪台東大橋水位28.05M，距離堤頂35.73公尺約7公尺多，達到2級警戒。警戒區為台東市，呼籲民眾請及早應變，遠離河川區域，如上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府進行疏散撤離。