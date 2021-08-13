阿富汗局勢動盪，美國國防部今天表示，將暫時增派約3000名美軍前往阿國，協助撤離美國駐喀布爾（Kabul）大使館的人員。英國也將調派600名軍人前去協助撤僑等事宜。

五角大廈除作上述表示之外，發言人柯比（John Kirby）還說，未來24至48小時就會進行第一波部署行動。

英國政府今天也說，將派遣600名軍人前去阿富汗，幫助英國大使館人員離境。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示：「我已批准調派額外兵力去支援駐喀布爾的外交人員、協助英國國民離境，以及支援曾冒生命危險與我們共事的阿富汗籍前員工撤離。」

英國駐喀布爾大使館將遷往更安全的地點，只會留下核心人員留守。

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）發動閃電攻勢，一週內拿下逾半國土，政府部隊今天已棄守第三大城赫拉特（Herat）這座靠近伊朗邊界的絲路古城，撤退到區內一處軍營。

現在阿富汗政府實際上已失去北部、南部、西部大片土地，喀布爾和一些城市也岌岌可危。

赫拉特市一名高階安全人員告訴法新社：「我們必須離開這座城市，以避免遭進一步摧毀。」但塔利班發言人推文稱：「士兵放下武器，加入聖戰士的行列。」

阿富汗內政部稍早證實，距離喀布爾約150公里的加茲尼（Ghazni）已經淪陷。（譯者：楊昭彥）1100813