美國聯邦航空總署（FAA）今晚表示，國內航空業者與民間飛行員在事先經過美國國防部批准後，可飛入阿富汗首都喀布爾執行撤離或救援航班。

路透社報導，美國聯邦航空總署在聲明中說，沒有經過事先批准，美國航空業者不得飛越阿富汗空域或飛入喀布爾哈密德‧卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），因為「沒有高空航空交通管制服務」。

美國聯邦航空總署說，所有飛入喀布爾的救援航班，必須獲得國防部批准。

美國聯邦航空總署表示，沒有經過事先批准，禁止美國乘客與航空公司飛越幾乎所有阿富汗地區上空，還說這項規定不適用於美國國防部執飛的班機。

目前尚無跡象顯示國防部是否將徵召美國航空業者，執行擬議中的大規模撤離數千人行動。

白宮官員今晚告訴記者，過去大約24小時，美軍使用10架C-17運輸機撤出約1800人。自本月14日以來，美國已經撤離近6000人。

美國聯邦航空總署今晚發布新的「飛航公告」，實施新的限制，禁止班機在未經事先批准下飛越阿富汗，理由是有「極端分子與激進分子構成的風險，風險緩解能力有限且航空交通服務受到干擾」。

五角大廈發言人16日告訴記者，美國軍方已在喀布爾機場取得空中交通管制的掌控權。

這項命令也適用一些飛越阿富汗的轉機航班路線，同時敦促航空公司縮短飛行高度在2萬6000英尺以下的時間。

美國聯邦航空總署7月底曾針對美國在阿富汗的空中行動發布新限制，以「極端分子與激進分子活動構成風險」為由規定，除非是進出喀布爾，否則禁止飛航高度在2萬6000英尺以下的航班飛越幾乎所有阿富汗地區。