美股周二四大指數同步上揚，標普500指數、那斯達克指數均創新高。台股今日早盤以台積電(2330)、聯電(2303)以及電子權值股日月光投控(3711)等領軍上攻，盤中由航運貨櫃股長榮(2603)等震盪走高加上金融股指數收高，台股開高走高，收盤大漲227點至17045點，成交值3586.7億元，不但站穩10日線並克服半年線關卡反壓。

美國食藥管理局（FDA）周一批准輝瑞新冠疫苖的完全使用授權，以及在市場關注的Jackson Hole央行年會召開之前，周二華爾街股市持續收高，四大指數同步上揚。費城半導體指數小漲0.1%。台積電ADR上漲1.04%。

美股科技股續強，台積電ADR、聯電ADR均上揚；市場傳出台積電預計第4季起全線調漲，台積電今早續攻，今年已多次漲價的聯電股價同步上揚，帶領台股今早開高，開盤不久即漲逾100點，強攻16900點，盤中隨著台積電漲幅擴大，以及貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)震盪上揚，加上金融股轉漲再推一把。台股收最高，大漲227點至17045點，重新站回半年線關卡。

台股今日大漲逾200點，攻克半年線的約16980點的關卡。相對而言，日股漲幅縮減，陸港股一度翻黑，韓股也一度翻黑，台股今日表現相對亞股強勢。

周二台股價漲量增，加權指數重返10日線之上，今日量縮強攻，後續仍待量能跟上。目前上檔壓力為月線的17,120點附近。