兩名美國聯邦眾議員今天抵達阿富汗訪問，引來眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）斥責，她說此舉可能占用美軍撤離美國公民和置身風險的阿富汗人的資源。

民主黨籍的摩爾頓（Seth Moulton）和共和黨籍的梅傑（Peter Meijer）在聲明中說，他們前往阿國首都喀布爾（Kabul）蒐集資訊，作為國會監督職責的一環。摩爾頓和梅傑進入國會前，都曾參與伊拉克戰爭。

兩人離開喀布爾後發表聲明說：「美國對我國公民和忠誠盟友負有道德義務，我們必須確保履行這項義務。」

摩爾頓和梅傑此行曝光後，裴洛西致函眾院議員，信中未提到莫爾頓或梅傑，僅表示五角大廈和國務院已要求國會議員切勿「在這個危險時期」前往阿富汗。

民主黨籍的裴洛西告訴記者，許多眾議員想前往阿富汗，但她在信中說，這種做法並不明智。

她說：「（國會）成員前往阿富汗和其周邊國家，恐不必要地占用執行優先要務所需的資源，即安全迅速地將美國公民和置身風險的阿富汗人撤離阿富汗。」