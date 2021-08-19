美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，一名曾擔任美軍口譯、具備美國特殊移民簽證（Special Immigrant Visa，SIV）資格的阿富汗人，18日向人權律師莫特里（Kimberly Motley）寄出語音郵件，並在其中哭著向外界求助，稱若被發現，塔利班將「砍掉我們的頭顱」。

根據報導，這名阿富汗男性阿杜爾（Audio）曾為美軍特戰部隊擔任口譯達5年的時間，他在語音郵件中哭著表示：「為什麼在我們付出心血和犧牲後，美國士兵們卻忘記了我們？為什麼他們拋下我們？我不想被塔利班殺死，要是他們發現我的行蹤，他們會砍掉我們的頭顱，請救救我們。」

莫特里指出，包括這名口譯在內，她接獲多名阿富汗飛行員或美軍協助者的求救，並強調這些人都具備SIV簽證資格，其中一人甚至已獲得通過，資料都已送至美國駐阿富汗大使館，但仍被拋棄在當地，「這完全不合理」。

美國國務院先前才與國防部發布聯合聲明，稱將致力維護喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的安全，除讓美國公民離開之外，還將加速讓大量具備SIV簽證資格的阿富汗人撤離。

美國新聞網站「WGNO」先前曾指出，許多阿富汗人在反恐戰爭中為美軍提供服務，為的就是一張通往美國的SIV簽證，但申請程序十分緩慢，導致許多人還沒等到簽證核發，便已遭塔利班殺害。曾派駐阿富汗的退役美國陸軍士官長基恩（Gerald Keen）強調，塔利班的報復手段十分殘忍，將一個個殺死口譯的所有家人，最後再將他斬首，「且完全不會有罪惡感」。