江蘇省揚州市自7月28日發生疫情以來，該市主城區已進行了四輪核酸檢測，當地不少民眾好奇，為何需一輪又一輪大規模核酸篩查？對此，大陸專家表示，病毒傳播是一個動態的過程，而檢測卻是在一個時間點上，加上病毒有潛伏期，因此要透過一次性的檢測，把所有的感染者、傳染源都找到，是不太容易的，所以為了更精確檢測出病原、切斷傳播鏈，適時展開多輪全員核酸檢測，非常有其必要性。

揚州大學附屬醫院呼吸與危重症醫學科主任吳峰表示，由於揚州現有1個高風險地區、70多個中風險地區，在這些區域內可能存在社區傳播或隱匿性傳播等風險，這些地區人群是「應檢盡檢」的重點對象，需要展開多輪核酸檢測。

吳峰稱，展開全員核酸檢測是「阻斷疫情擴散的重要手段」，新冠病毒具有一定的潛伏期和隱匿性。一方面，人體感染新冠病毒後，病毒在體內增殖需要一定時間，進行核酸檢測時，若體內病毒濃度不夠，低於檢測最低值，就可能檢測不到；另一方面，可能少部分感染者屬「間歇性排毒」情況，採樣時可能正處於不排毒的期間，也可能出現檢測不到的問題。

簡而言之，吳峰指，「病毒傳播是一個動態的過程，而檢測卻是在一個時間點上完成的」，因此想要透過一次性的、一個時點上的檢測，抓出所有感染者、傳染源，是不太容易的，所以即便絕大多數居民在前幾次核酸檢測結果屬陰性，但為了更精確地檢測出病源、切斷病毒傳播鏈，適時展開多輪全員核酸檢測，仍非常有其必要性。