獎金飆上13億元 威力彩今晚頭獎號出爐 20:562021/08/09 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎號開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩今(9)晚間開出第110000063期威力彩，預估頭獎累積獎金上看13億元，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：06、10、23、29、35、38，第二區獎號為：01。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 《證交所》外資上周轉賣為買 最愛聯電 1分鐘讀財經》明年稅收大豐收 這檔股票股利成主力部隊 #獎金 #獎號 #威力彩 #台彩 #飆上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆老大公廟開燈夜 拉開中元祭序幕 04:102021/08/08 焦點要聞 颱風盧碧入夜恐登陸日本 轉溫帶低壓仍不可小覷 20:342021/08/08 國際 他撿女友月亮杯不知用途「1舉動」280萬人笑瘋 16:452021/08/09 搜奇 電子軟腳 航運、鋼鐵逆勢突圍 09:492021/08/09 財經 竹縣打造國際級縣立總圖書館 歡迎投標 16:352021/08/09 區域情報-新竹 中職》以「陳陳大丈夫」為主軸推出周邊 陳冠宇最愛搖頭公仔 18:162021/08/09 體育 《台北股市》盤中焦點股：運錩、榮剛、麗臺、華航、長榮航、邑錡 10:362021/08/09 財經 「西部·聯合-2021」演習開始 中俄兩軍參演官兵接受檢閱 16:452021/08/09 兩岸 威力彩上看13億元！4星座偏財噴發 中獎率最高 10:052021/08/09 運勢 「松菸行動支付抽好禮」活動開跑 最大獎上萬元五星住宿 14:422021/08/09 寶島 台北庶民美食中的汕頭 07:002021/08/09 生活 財經熱門新聞 獎金飆上13億元 威力彩今晚頭獎號出爐 - 財經 無法彎道式超車！梁孟松曝中芯現況 3因素卡住設備採購 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 - 財經 台股盤中大跌176點因這市場傳聞？鄉民：沒量換股市玩完了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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