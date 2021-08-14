江蘇揚州市昨天（8月13日）在主城區進行了一次拉網式核酸檢測情況大排查，對於漏檢人員將第一時間組織檢測。澎湃新聞報導，13日晚間，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部當日向主城各區下發緊急通知，要求全面摸清主城區居民核酸檢測情況。

揚州市主城區範圍包括邗江區、廣陵區、開發區、生態科技新城、蜀岡—瘦西湖風景名勝區。

據揚州官方8月13日通報，截至8月12日24時，該市累計報告本土確診病例510例。自7月28日報告確診病例以來，病例數連續十多天以兩位數新增。

據新華社報導，當前，揚州市疫情處於集中爆發期，出現社區、家庭廣泛傳播，底數還不是很清楚，防控形勢複雜嚴峻。「為了更精準地檢測出病原，更精準地實施防控，盡早發現感染人群，切斷病毒傳播鏈條，實施地開展多輪次的全員核酸檢測，仍然非常有必要。」揚州大學附屬醫院呼吸與危重症醫學科主任此前表示。

而如果有人未配合完整地做多輪核酸檢測，就有可能留下風險隱患。據揚州發佈的緊急通知，8月13日，當地對主城區居民的核酸檢測情況進行了一次拉網式排查。

排查結合第七次人口普查數據、戶籍信息、疫情防控大數據信息和小區物業掌握的住戶信息，全面動員社區工作人員、樓棟長、網格員、物業、志願者挨家挨戶上門核查，摸清轄區內核酸檢測情況，做到不漏一戶一人。對沿街商鋪、酒店、出租屋、單位集體宿舍等部位居住人員也要做到「一人不漏」。

澎湃新聞報導，揚州市邗江區邗上街道辦表示，為做到轄區全員核酸檢測全面覆蓋、不漏一人，8月13日，該街道發佈了《關於有獎舉報未進行核酸檢測人員的公告》，決定對轄區範圍內未進行核酸檢測人員實行有獎舉報。

邗上街道鼓勵居民舉報轄區內自7月28全市第一次全員核酸檢測以來，從未進行過核酸檢測的人員以及近三次核酸檢測未參加的人員。經查實後，對從未進行核酸檢測的人員條線索給予人民幣100元獎勵，對近三次未進行核酸檢測的人員線索給予人民幣50元獎勵。

納入核酸檢測範圍的人群，不參加統一組織的核酸檢測，將面臨什麼樣的後果？

據「揚州警方」微信公號提示，不參加統一組織的核酸檢測，將被作為失信信息錄入到公共信用歸集和服務平台，今後可能影響個人信貸、消費、從業、任職等。另外，根據不同情節，可處警告、罰款、拘留等治安管理處罰；甚至，還可能以妨害傳染病防治罪定罪處罰。