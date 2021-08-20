北部2位民眾搭捷運未依規定佩戴口罩，分別挨罰3000元，但2人未於限期內繳納，被移送行政執行署執行，銀行帳戶遭到凍結，台北分署日前足額扣押2人的銀行存款，20日核發執行命令，准許移送裁罰單位收取金額，成功為國庫追繳罰鍰。

台北分署指出，台北市朱姓民眾去年12月間進入捷運西門站，站務人員見他未佩戴口罩，上前勸導，朱卻仍拒絕佩戴，因此遭罰3000元；新北市高姓民眾則在今年6月疫情3級警戒期間，在捷運景美站內未佩戴口罩，遭台北捷運公司錄影舉發，也挨罰3000元。

因2位民眾皆未於期限內繳納罰鍰，今年7月底、8月初分別被移送執行，台北分署受理後，迅速調查2人名下財產狀況，並核發扣押命令，凍結帳戶，但2人仍未聯絡陳報清償方案，台北分署因此於今日核發執行命令，命銀行將扣押金額解付移送機關收取入庫，不到1個月即完成執行程序。

台北分署說，為加強此類拒戴口罩案件的執行，以確保防疫無缺口，特協調相關移送機關加速移送作業，並已於日前陸續受理相關裁罰未繳案件，將在符合比例原則的前提下，對義務人各項財產發動強力執行，以落實政府防疫政策。

台北分署呼籲，新冠肺炎疫情固日漸穩定，但目前國內仍處於第2級警戒，不得鬆懈，請社會大眾務必持續遵守佩戴口罩及居家檢疫等防疫規定，也勿轉傳未經證實的疫情相關訊息，以免遭受裁罰。