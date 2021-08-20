我國疫情管制逐漸鬆綁，但境外生來台仍沒有下文。境外生權益小組(20)日上午前往教育部抗議，強力訴求指揮中心盡速開放境外生入境，不過因為陳抗未申請集會遊行，一度與警察發生對峙，後來由教育部指派代表出面，現場緊張氣氛才緩和。

境外生權益小組今日在教育部外牆貼上約200張線上徵集的登機證，殷切表達希望指揮中心等相關部會趕緊開放入境。

小組成員阿草表示，境外生申請來台困難重重，首先是手續繁複，至少必須通過駐外館處、學校與教育部核可，但其中一個環節只要有問題，申辦流程便中斷。

阿草也提到，教育部宣稱對於無法來台就學的境外生實施安心就學方案，過去卻不斷有境外生反映，就讀的系所沒開網課，甚至還有學校要求延後一學期再入學，讓境外生無法接受。

小組成員也代讀多名境外生信函，其中包含1名申請來台學華語的境外生，已等待1年仍無法入境，但此前已找到租房，仍得按月支付新台幣9000元的租金。另還有1名華語獎學金受獎者，也是從去年開始等待入境，他甚至已辭掉工作，終止原本公寓租約，卻被疫情打亂一切規畫，苦苦等待來台就學。

由於今日陳抗沒有申請集會遊行，小組成員表達訴求到一半時，警察突然高聲廣播，表示境外生小組未申請集會遊行，要求立即關閉麥克風，如不配合，將以「集會遊行法」舉牌，現場一度緊張，後來由教育部高教司科長宋雯倩出面接受陳情，氣氛才緩和。

宋雯倩則回應，境外生來台相關檢疫流程得配合指揮中心，教育部也努力向指揮中心爭取公費入住。至於境外生入境，教育部也希望越快越好，相關公文與通函都已準備妥當，目前就等指揮中心同意，便能發給各校。