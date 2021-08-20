境外生苦盼返台就學多時，稍早傳出好消息，教育部已通知各大專校院，開放境外生與華語獎學金學生來台，預計將在23日行文各校啟動入境作業。

不少私立大學在今日晚間收到訊息，即教育部通知各校長，有關外籍生專案入境作業，指揮中心已批核，教育部依指揮中心意見修正申請及防疫作業，預計將在23日發文，重啟境外生與華獎生入境，請各大專院校預為通知。

以下為教育部通知各大專校院訊息內容：

（一）入境前：

1. 新生及未持有效簽證/居留證/中華民國入境許可證之學生，由學校先行造冊送部函轉外交部領事事務局及內政部移民署受理學生辦理簽證或入出境許可證。

2. 學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。

（二）入境後：依規定於入境時採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。

（三）檢疫結束後：須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。

對此教育部高教司回應訊息屬實，境外生與華獎生入境作業即將啟動，但暫時未開放華語生及交換、交流生。