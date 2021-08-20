位於台北公館的台電總部大樓爆職場群聚，為加強防疫措施，台電昨（19日）安排總管理處，包括外包人員，全部人都接受PCR檢測，累計有2685人完成檢測，而採檢結果今出爐，全數皆是陰性。
昨日在三軍總醫院全力支援協助下，檢測量能迅速，檢測結果全數呈現陰性。台電說明，昨日應受測人員名單內尚有少數人因公出不在台北無法受測，已要求人員應今日返回受測，無法返回者應立即前往醫療院所受測，並回報結果。
台電總管理處也將繼續維持高度戒備，今日仍維持一半以上人力居家辦公，以降低總處人流聚集。
位於台北公館的台電總部大樓爆職場群聚，為加強防疫措施，台電昨（19日）安排總管理處，包括外包人員，全部人都接受PCR檢測，累計有2685人完成檢測，而採檢結果今出爐，全數皆是陰性。
昨日在三軍總醫院全力支援協助下，檢測量能迅速，檢測結果全數呈現陰性。台電說明，昨日應受測人員名單內尚有少數人因公出不在台北無法受測，已要求人員應今日返回受測，無法返回者應立即前往醫療院所受測，並回報結果。
台電總管理處也將繼續維持高度戒備，今日仍維持一半以上人力居家辦公，以降低總處人流聚集。
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