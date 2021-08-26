國內疫情雖已趨緩但威脅仍在，防疫工作依舊不能放鬆，國際扶輪台灣地區12地區的扶輪總監聯合捐贈135座「移動式正壓篩檢站」給各縣市，宜蘭縣獲贈9座，26日由縣長林姿妙親自受贈，這9座「移動式正壓篩檢站」將分別設置在縣內的7家醫院，讓負責篩檢的醫護人員有更舒適及安全的篩檢設備。

新冠肺炎本土疫情爆發後，第一線醫護人員不眠不休投入防疫工作，而在炎熱的天候之下，卻得穿上厚實的全套防護衣工作，對醫護人員更是一大考驗，之前更傳出有醫護人員熱到中署而倒地，讓人不捨。

國際扶輪台灣地區12地區的扶輪總監，發現全台各醫院篩檢站的不足與簡陋，在3481地區2021-22年總監黃永輝的號召下，聯合全國12地區，發起捐贈「移動式正壓篩檢站」的善舉，合計捐贈全台醫院共135座。

宜蘭縣此次共獲捐9座，分別設置在國立揚名交通大學附設醫院、羅東聖母醫院、羅東博愛醫院、榮總員山分院、榮總 蘇澳分院、宜蘭仁愛醫院以及礁溪杏和醫院等縣內7家醫院，提供醫護人員更安全、舒適的工作環境。

代表受贈的宜蘭縣長林姿妙表示，目前國內疫情雖已漸緩和，但仍不可掉以輕心，非常感謝縣內所有醫護人員對防疫工作的辛勞及配合，與縣民共同努力，讓宜蘭縣維持穩定的狀態，也感謝國際扶輪社捐贈移動式正壓篩檢站給縣內醫院，確保醫療人員能在安全舒適的工作環境中，繼續來守護宜蘭縣民的健康。