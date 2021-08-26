陽明交通大學首創全台大專院校設立自我篩檢亭，自篩結果將上傳陽明交大健康管理平台，供工作人員檢視。（陽明交大提供／邱立雅竹市傳真）

開學在即，國立陽明交通大學推出安心就學計畫，首創全台大專院校設立自我篩檢亭，讓師生免費進行Covid-19篩檢。交大校區校務長李大嵩率先響應自篩，呼籲師生及早篩檢，建立保護自己也保護他人的防護網。國立清華大學則寄發資料袋給通過申請入學的新生，內含入學通知書及一份快篩試劑。

為避免人員群聚，陽明機大的快篩將透過防疫2.0平台預約報名，提供家用快篩試劑給師生自我篩檢，李大嵩表示，自篩結果將上傳陽明交大健康管理平台供工作人員檢視，並持續自我健康監測，每隔兩周進行例行篩檢及通報。9月也將在校內設置集中篩檢站，由醫療人員進駐親自替師生採檢，讓師生自行選擇篩檢方式。

安心就學計畫得力於交大校友成立的豪祐科技、漢民科技等企業以及近200名校友實物與捐款協助採購試劑。陽明交大基於師生協力防疫的共識，提供住宿生額外的篩檢管道，讓學生可以免於在校外自費篩檢。

統籌計畫的陽明校區校務長楊慕華表示，安心就學計畫是自願性質，鼓勵師生善用。面對新興傳染病，每個人都應該對自己的健康負起責任，因此校方鼓勵師生自我篩檢，阻斷可能的傳染鏈。

清華大學則針對今年申請入學的新生寄發一批新生資料袋，除了有入學通知書，還包括一份家用快篩試劑，讓學生在開學前可自我檢測，預計在指考放榜後再寄發第二批予新生。清大校方表示，此批家用快篩試劑是校友餽贈給新生的入學禮物，在即將負笈新竹就學時，藉由篩檢了解健康狀況，也讓家長放心。