大學即將開學，長庚科技大學送給新生健康關懷禮中，包含快篩試劑及校長給新生的信，提醒學生可以初步篩檢，確保健康後再進入校園，也達到衛教用意，讓學生感受到防疫的重要。

長庚科大表示，開學前對新生先進行快篩意願調查，再提供快篩試劑寄給同意的新生。校方說，對抗疫情絕不僅僅是醫護人員的工作，必須靠全民一起努力，才能戰勝疫情。校園就相當於一個小型社會，若能從根源防疫，完善校園安全，將能降低學校傳染風險，讓學生們安心入學，也讓家長們放心。