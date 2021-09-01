大學將開學 長庚科大送新生快篩試劑 17:312021/09/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大學即將開學，長庚科技大學送給新生健康關懷禮中，包含快篩試劑及校長給新生的信。（校方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大學即將開學，長庚科技大學送給新生健康關懷禮中，包含快篩試劑及校長給新生的信，提醒學生可以初步篩檢，確保健康後再進入校園，也達到衛教用意，讓學生感受到防疫的重要。 長庚科大表示，開學前對新生先進行快篩意願調查，再提供快篩試劑寄給同意的新生。校方說，對抗疫情絕不僅僅是醫護人員的工作，必須靠全民一起努力，才能戰勝疫情。校園就相當於一個小型社會，若能從根源防疫，完善校園安全，將能降低學校傳染風險，讓學生們安心入學，也讓家長們放心。 迎來開學日 桃園平鎮警加強護童勤務 疫後開學日 林智堅送防疫物資協助小學生組合用餐隔板 #新生 #快篩試劑 #大學 #開學 #長庚科大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教育部送小一、國一新生適齡圖書 41萬人受惠 10:472021/09/01 生活 花蓮開學首日2樣情 學童興奮入校、新生家長憂心忡忡 09:292021/09/01 生活 開學日家長比小孩更開心 延平國小校門口變打卡景點 10:382021/09/01 生活 疫後首開學 竹市幼兒園、小一新生盡是離情依依 09:392021/09/01 生活 北市大佳國小新生家長持「三卡」可入校 今舉辦升旗典禮 13:032021/09/01 生活 開學首日 新北大批家長送小孩上學 09:542021/09/01 生活 嘉義市宣信國小送新生6寶 祝開智慧樂學習 15:292021/09/01 生活 成大研發全方位防疫APP上線 打造個人健康通行證 16:542021/09/01 寶島 中小學今開學 師生全程戴口罩 04:102021/09/01 焦點要聞 開學日仍有老師沒打疫苗 北市教局長：有莫粉、BNT粉還在等 10:342021/09/01 生活 開學首日 桃園市長鄭文燦視察學童午餐防疫 14:462021/09/01 生活 生活熱門新聞 打AZ六天後體測突休克 空軍中隊副隊長今拔管逝世 - 生活 高端施打人數崩跌 最新數據出爐 他一看：身體很誠實 - 生活 真理大學文學院長田啟文猝逝 享年54歲 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 今天喝下多少糖？消保處調查：這7家飲料店不符合標示規定 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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