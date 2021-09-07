因應機師確診及新北幼兒園群聚，政府傳送110萬則細胞簡訊，提醒民眾與確診者有重疊足跡，三重篩檢站7日出現大批民眾前來快篩。(郭吉銓攝)

新北市板橋某幼兒園群聚事件引發恐慌，據指出，新莊某幼兒園老師今日快篩陽性，幼兒園緊急停課，不過稍後該名老師PCR陰性，虛驚一場，該幼兒園也將在明日復課。

新北市教育局表示，快篩會有偽陽性問題，但為求謹慎該幼兒園緊急通知家長把孩子帶回，中午PCR結果為陰性。

教育局表示，未來將制度化相關停課標準，若教師學生快篩陽性，會緊急把同班級接觸者預防性停課，若有混班教學則會視情況擴大，等待PCR結果再行決定復課或是下一步防疫動作。