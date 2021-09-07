新莊幼兒園老師快篩陽性急停課 PCR採檢結果出爐 13:472021/09/07 中時 葉德正 、 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應機師確診及新北幼兒園群聚，政府傳送110萬則細胞簡訊，提醒民眾與確診者有重疊足跡，三重篩檢站7日出現大批民眾前來快篩。(郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應機師確診及新北幼兒園群聚，政府傳送110萬則細胞簡訊，提醒民眾與確診者有重疊足跡，三重篩檢站7日出現大批民眾前來快篩。(郭吉銓攝) 新北市板橋某幼兒園群聚事件引發恐慌，據指出，新莊某幼兒園老師今日快篩陽性，幼兒園緊急停課，不過稍後該名老師PCR陰性，虛驚一場，該幼兒園也將在明日復課。 新北市教育局表示，快篩會有偽陽性問題，但為求謹慎該幼兒園緊急通知家長把孩子帶回，中午PCR結果為陰性。 教育局表示，未來將制度化相關停課標準，若教師學生快篩陽性，會緊急把同班級接觸者預防性停課，若有混班教學則會視情況擴大，等待PCR結果再行決定復課或是下一步防疫動作。 幼兒園群聚感染擴大 急診醫最擔心發生這件事 不只板橋幼兒園 中和某國小1學童疑感染 全校停課3天 #新冠肺炎 #台灣 #PCR #幼兒園 #幼兒園老師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北幼兒園染疫增5例 有家長從埃及回來 10:252021/09/07 生活 幼兒園師Ct值超嚇人 專家：傳給這族群 後果不堪設想 10:552021/09/07 生活 幼兒園群聚陽性率高 ICU醫驚吐：1人確診要算2人 11:272021/09/07 生活 新北染疫幼兒園違規經營安親班 教育局裁罰20萬 10:372021/09/07 生活 新北確診童家屬為台北地院員工 院方：快篩陰性 11:312021/09/07 社會 大學採實體授課 須符6條件 04:102021/09/07 生活新聞 累計11人確診 新北視同Delta病毒 強化二級警戒！板橋幼兒園群聚個案會更多 04:102021/09/07 焦點要聞 「機師＋幼兒園確診」連蔡壁如也怕了 追根究柢都是四個字 09:372021/09/07 政治 侯友宜宣布新北進入「強化二級警戒」 網轟蔡政府：天理何在 07:582021/09/07 政治 防疫比照東奧模式 全運會選手PCR陰性才能參賽 12:062021/09/07 體育 幼兒園再增5確診不排除和機師有關 侯友宜：確定染Delta建議升三級 09:552021/09/07 生活 生活熱門新聞 直播》本土增加8例 5例在新北幼兒園 - 生活 新北幼兒園群聚 醫警告Delta幼童化 有3症狀要注意 - 生活 10縣巿禁中秋戶外烤肉 各地停辦活動一次看 - 生活 新北幼兒園8童確診 恐怖環節曝光 眾人一看驚：慘了 - 生活 印度神童恐怖預言又中 再拋震撼彈 曝下一波巨大災難 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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