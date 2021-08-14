大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡嚴重崩塌，導致觀景平台基礎掏空。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

8月初颱風外圍環流影響連日豪大雨，造成台中市大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡嚴重崩塌，導致外圍欄杆崩落以及觀景平台基礎掏空，一半懸空令人怵目驚心。台中市府已於日前緊急封閉觀景平台週邊範圍，呼籲民眾切勿擅闖，以免發生危險。

觀旅局指出，大甲鐵砧山東北側觀景平台因8月初連日豪大雨，土壤含水量過高，導致上邊坡崩塌滑落，景觀台外圍欄杆崩落及基礎掏空，觀旅局已於8日第一時間立即封閉觀景平台週邊範圍，同時於11日邀集水利局、林務局等治山專業機關會勘評估災害成因及研議改善工法，目前已委由工程顧問公司評估改善經費，後續工程設計圖說將再邀集專家學者審查把關，儘速辦理改善。

有網友將現場空拍圖貼上臉書社群，觀景平台基礎掏空及上邊坡崩塌滑落畫面令人怵目驚心，紛紛留言「不知情的人站上觀景台，想都想不到下面這麼可怕」、「觀景台懸空，真的要好好整修一番」、「幸好及早發現已封閉，否則後果不堪設想」。

觀旅局表示，大甲鐵砧山東北側觀景平台視野相當好，可以遠眺大甲溪、苗栗火炎山及國道3號等，吸引很多遊客來這裡欣賞美景和拍照打卡，但因原舊有平台老舊損壞，影響民眾安全，於2019年底依原有平台位置進行改建，2020年7月完工。

觀旅局提醒，目前封閉修復改善期間，為了民眾自身安全切勿闖入，若改善方案確定，市府也會加速趕工，儘量縮短封閉時間，以提供民眾一個安全的遊憩設施。