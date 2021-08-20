修好了！豪雨釀山壁崩塌 台鐵集集=車埕路段今復駛 17:202021/08/20 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵集集=車埕路段搶修完畢恢復行駛(台鐵提供／簡立欣台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局20日表示，台鐵集集=車埕路段完成搶修並恢復行駛。此前因為連日豪大雨造成土石鬆動，南投縣水里鄉14日清晨發生山壁崩塌、土石流，台鐵集集到車埕間遭土石掩埋，交通中斷。 台鐵局調派人員機具全力搶修，透過土方減壓，山坡坡面整理，連日搶修清出覆蓋軌道的土石，同時於台16線公路側打設鋼軌樁，清理隧道剝落襯砌，經軌道復原、安全檢查等工作，確認安全無虞，20日恢復路線行駛。 逾13萬張一夜完售！台鐵中秋連假尖峰時段 自強號車票賣光光 台鐵中秋連假火車票今開賣 已售出19萬張 #台鐵 #集集 #車埕 #20日 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號事故真相大白：誤點6分鐘釀悲劇 18:352021/08/20 生活 超市集點換購 天后出招 04:102021/08/20 時尚消費 月光‧海音樂會 922線上復活 04:102021/08/20 地方新聞 徐若瑄昔曬黑底文曝落淚真相 喊發福網竟讚：補對地方變大了 08:552021/08/20 娛樂 冰箱存糧早空了！桃源居民受困2周今出關 居民狂喊：真的吃膩泡麵 11:382021/08/20 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 09:042021/08/20 生活 高雄瑞豐夜市驚爆8月31日熄燈 攤商急撤公告瘋傳 業者回應了 22:412021/08/20 生活 前民進黨黨工之子趙介佑 捲入詐欺、毒品案今起訴 09:362021/08/20 社會 聲音照相取締噪音車成效佳 北市9月將再增設4處 10:512021/08/20 生活 高鐵9月增班計畫提前 8／25起每周增至809班次 16:442021/08/20 生活 驚悚！ 台中8旬翁詭坐斑馬線 遭車撞斃拋飛20公尺 12:362021/08/20 社會 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 茄汁鯖魚罐頭紅色黃色包裝差在哪 內行解答北部人驚：長知識 - 生活 死灰復燃！第12號颱風「奧麥斯」生成 最新路徑曝光 - 生活 太魯閣號事故真相大白：誤點6分鐘釀悲劇 - 生活 - 旺報 泌尿科醫師20年「閱鳥無數」教你1公式算出GG長度 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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