台鐵局20日表示，台鐵集集=車埕路段完成搶修並恢復行駛。此前因為連日豪大雨造成土石鬆動，南投縣水里鄉14日清晨發生山壁崩塌、土石流，台鐵集集到車埕間遭土石掩埋，交通中斷。

台鐵局調派人員機具全力搶修，透過土方減壓，山坡坡面整理，連日搶修清出覆蓋軌道的土石，同時於台16線公路側打設鋼軌樁，清理隧道剝落襯砌，經軌道復原、安全檢查等工作，確認安全無虞，20日恢復路線行駛。