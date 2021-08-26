《蜘蛛人：無家日》24日推出首支前導預告，發佈後24小時，全球累積超過3億5550萬觀看次數，打破過去全球首日觀看紀錄。全球社群上的龐大討論聲量，也在1天內超過450萬次提及，同樣打破紀錄，台灣方面也連續2天登上YouTube發燒影片＃1，可見影迷對於該片高度期待。

將在今年12月15日上映的《蜘蛛人：無家日》，首支前導預告，湯姆霍蘭德（Tom Holland）挑大梁飾演的第三代蜘蛛人，在本集被揭露真實身份，遭警察指控殺害神秘法師，使他受輿論攻擊，生活大受影響。為了改變現況，絕望的彼得帕克找上關鍵人物「奇異博士」施展法術，讓大家忘記他是蜘蛛人的事實，不料帶來更多危機。

預告另一讓粉絲驚喜的莫過於相隔17年後，《蜘蛛人2》大反派「八爪博士」再度回歸，眼尖影迷也在預告中不少過去不同蜘蛛人系列電影的彩蛋，讓粉絲更期待正片是否會有更多驚喜。