女書記官捷運站遭偷拍裙底 還有其他被害人 「攝狼」6萬交保。

台北地院黃姓法官助理，疑因愛慕黃姓女書記官，上周連續跟蹤4日，案經黃女6日發現異狀報案，9日上午黃男又現身捷運小南門站2號出口，等候黃女步上電扶梯偷拍裙底風光，埋伏在旁的警察見狀立即將人逮捕，案經檢察官複訊，諭令6萬元交保。

35歲黃姓法助說，曾經在法院看過黃女穿著法袍，知道是北院的書記官，本月3日開始，從內湖到小南門捷運站2號出口等候黃女上班，只要黃女步出票口，黃男立即從後方跟上，9日因偷拍涉犯妨害秘密罪被捕。

警方從監視器畫面，看到黃男連續多日等候，且都沒有搭車紀錄，捷運警察編排專案勤務，派人埋伏在出口處，鎖定黃男的一舉一動，直到黃拿出手機，立即將人逮捕，黃女稱「完全不認識」，對於警方機警辦案，非常感謝。

警方從手機內發現除了黃女外，還有其他被害人，不過影片不清楚，無法辨別被害人身分，現已擴大偵辦，了解黃男犯案經過。