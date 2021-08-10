22歲王姓男子為竹聯幫成員負責保管槍械，新北市刑大獲報今（10日）前往新莊區四維路查緝，在他身上及機車置物箱內查獲3枝改造手槍、27顆子彈。（翻攝）

22歲王姓男子為竹聯幫成員負責保管槍械，新北市刑大獲報今（10日）前往新莊區四維路查緝，在他身上及機車置物箱內查獲3枝改造手槍、27顆子彈。（翻攝）

新北警破黑幫行動軍火庫 槍彈藏機車置物箱趴趴走

新北警破黑幫行動軍火庫 槍彈藏機車置物箱趴趴走

22歲王姓男子為竹聯幫成員負責保管槍械，新北市刑大獲報今（10日）前往新莊區四維路查緝，在他身上及機車置物箱內查獲3枝改造手槍、27顆子彈，王嫌騎機車替黑幫保管槍枝，由於機車移動便利，宛如行動軍火庫，警方正擴大清查槍枝來源及是否有涉及其他刑案。

據悉，王嫌為竹聯幫成員，在幫派內主要工作負責保管槍械，王嫌將槍枝藏於機車置物箱內，並定期更換機車，一旦幫派有需要槍枝，則可騎車立刻前往馳援，宛如行動軍火庫。

新北市刑大獲報開始跟監蒐證，今（10日）清晨發現王嫌在新莊區四維路準備騎機車，優勢警力立即一擁而上壓制，先在王嫌的隨身包包內查獲1枝改造手槍，隨後又在機車置物箱內查獲2枝改造手槍、27顆子彈。

警方調查，王嫌有多次滋事紀錄，為竹聯幫派成員，主要負責保管槍械，槍枝均藏於機車內，以方便隨時支援幫派火拼之用，且為規避警方查緝，經常更換機車藏匿。訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送地檢署偵辦。

新北市政府警察局表示，掃黑、肅槍為警方持續性的治安重點工作，絕不容許黑道幫派在轄內從事任何不法活動，對於黑道幫派擁槍自重之情形必全力偵辦，澈底追查並瓦解幕後犯罪組織，以達到民眾安居樂業之目標。