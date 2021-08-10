法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）網站報導，足球巨星梅西（Lionel Messi）已與法甲巴黎聖傑曼（PSG）達成轉會協議。據報導梅西年薪將逾台幣11億元。
法新社報導，今年34歲的梅西，是阿根廷國家隊及西甲巴塞隆納（FC Barcelona，簡稱巴薩）進球紀錄最多保持人，同時也是史上最偉大足球員之一，曾6次獲得金球獎（Ballon d'Or）殊榮。
梅西8日揮淚告別從青少年時期效力至今的巴薩。巴薩先前表示，由於西甲的薪資上限規定，球會無法負擔梅西的薪資。
巴黎聖傑曼鋒線早已非常強大，陣中有梅西在巴薩的前隊友內馬爾（Neymar），以及法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），各界認為這兩人都是全球最佳足球員之一。
據媒體報導，梅西將與巴黎聖傑曼簽署一份兩年合約，每年稅後薪資3500萬歐元（台幣約11億4171萬元）。
據報導，梅西還可選擇續約一年。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1100810
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。