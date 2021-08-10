法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）網站報導，足球巨星梅西（Lionel Messi）已與法甲巴黎聖傑曼（PSG）達成轉會協議。據報導梅西年薪將逾台幣11億元。

法新社報導，今年34歲的梅西，是阿根廷國家隊及西甲巴塞隆納（FC Barcelona，簡稱巴薩）進球紀錄最多保持人，同時也是史上最偉大足球員之一，曾6次獲得金球獎（Ballon d'Or）殊榮。

梅西8日揮淚告別從青少年時期效力至今的巴薩。巴薩先前表示，由於西甲的薪資上限規定，球會無法負擔梅西的薪資。

巴黎聖傑曼鋒線早已非常強大，陣中有梅西在巴薩的前隊友內馬爾（Neymar），以及法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），各界認為這兩人都是全球最佳足球員之一。

據媒體報導，梅西將與巴黎聖傑曼簽署一份兩年合約，每年稅後薪資3500萬歐元（台幣約11億4171萬元）。

據報導，梅西還可選擇續約一年。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1100810