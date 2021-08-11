適逢伊斯蘭新年，周二馬來西亞棕櫚油休市一日；回顧近一周，因需求下滑抵銷產量減少的擔憂，令馬來西亞棕櫚油價格波動不定，且市場正等待官方公布棕櫚油供需數據，以利預測未來走勢。

截至周一(8/9) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 10月棕櫚油期貨終場下跌74馬幣，或約1.7%，至每噸4200馬幣（約993.8美元），而近月棕櫚油約跌1.5%，至每噸4453馬幣；周二(8/10)大連期交所近月豆油持平，近月棕櫚油持平；芝加哥期交所近月豆油約跌0.5%。(商品行情網)