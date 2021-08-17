塞爾提克決定以4年7700萬美元（新台幣21.4億）續約後衛史馬特(Marcus Smart)。根據美媒ESPN記者「沃神」報導，史馬特的新合約在2022-23球季開始生效，沒有球員選項可逃脫，加上史馬特原本剩餘的最後一季1400萬美元，相當於未來5年他可以拿到超過9000萬美元。

史馬特是雙能衛，上季主要扮演控衛，場均13.1分、5.7助攻、3.5籃板，投籃命中率39.8%、外線命中率33%。他是2014年選秀第6名，從被挑中之後就一直效力塞爾提克，美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)指出史馬特的續約還包含交易補償金，也就是他被賣出的機率很低，預計可在綠衫軍一直到打完2025-26球季。

儘管進攻能力低下，史馬特曾經連續兩季入選聯盟防守第一隊，他可以擔任先發、替補以及兩個後衛位置，在暴力後衛橫行的聯盟裡屬於寶貴的後場大鎖。

塞爾提克原先的明星控衛肯巴沃克(Kemba Walker)今年6月被賣到雷霆，換來明星中鋒荷福德(Al Horford)、菜鳥中鋒摩斯布朗(Moses Brown)，布朗隨即被賣到獨行俠，此舉還幫助塞爾提克清出一些薪資空間。雷霆則是幫忙處理掉高薪的肯巴沃克，本月7日宣布將沃克釋出，讓他轉戰紐約尼克。