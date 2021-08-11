周三香港股市開低走高，恆生指數開跌0.43%，報26491.74點，目前漲0.66%。國企股開跌0.53%，目前漲逾1%。

美國國會參議院通過1兆美元基礎建設方案，激勵隔夜道瓊指數和標普500指數再創歷史新高。惟受到美國公債殖利率上揚影響，以科技股為主的那斯達克指數收跌0.49%。

目前恆生科技股小升0.3%，成分股漲跌互見。騰訊微跌0.08%、中芯國際跌2.11%、聯想漲近5%、快手漲0.6%、華虹半導體跌1.9%、瑞聲科技跌近2%、嗶哩嗶哩跌逾4%、阿里巴巴跌0.88%。

統一企業中國目前跌逾4%，稍早前一度跌逾7%，報7.43港元，創下兩周新低。該公司公布上半年獲利年減20.45%，為8.47億元人民幣，每股盈餘為19.62分，將不發派年中股利。

恒大宣布已經與數個潛在投資者討論出售該公司旗下部分資產，投資人看好恒大的債務危機可望獲得解決，大陸地產股和物業管理股大漲。

地產股恒大股價大漲8.4%、華潤置地漲7.5%、萬科漲逾9%、中國海外漲6.4%、碧桂園漲近3%、融創漲7.7%。物業管理股碧桂園服務、華潤萬象漲近5%、融創服務和永升漲逾6%、恒大物業勁揚8.5%。