1.中鋼(2002)：7月稅前盈餘創高，前7月每股稅前盈餘約2.81元，今早股價力守高檔。
2.聯電(2303)：昨外資轉買超、三大法人合計買超18419張，帶動今早股價逆漲逾1%，企圖拿回5日線。
3.志聯(2024)：H1稅後盈餘年成長337.65％，榮登台股成長王，昨外資又轉買超158張，今早人氣火熱，股價震盪漲逾4%。
4.為升(2231)：下半年營運多箭齊發，昨外資買超345張，盤初股價穩漲逾2%。
5.鈊象(3293)：上半年EPS 33.35元，穩居遊戲獲利王，盤初股價彈升逾2.5%。
6.宇峻(3546)：第二季每股盈餘1.82元、近11年同期高，上半年每股盈餘3.05元，獲外資連日買超，早盤股價彈升逾1.5%。
7.云辰(2390)：高端利多續發酵，早盤續漲逾4%。
8.健和興(3003)：7月稅前淨利1.14億元，創同期新高，底部反彈逾4%，一掃陰霾。
9.騰輝電子-KY(6672)：上半年每股盈餘6.81元，外資昨日買超近1300張，推動股價走高突破160元。
10.精星(8183)：拓展新能源、汽車電子、工控等領域，外資、自營商進場撿便宜，早盤一度彈升3%。
11.基泰(2538)：外資買超+技術面未破壞，資金進場避險，盤初走高逾2.5%。
12.新唐(4919)：車用MCU缺口一路到年底，9月調漲報價，營運添利，早盤續漲逾5.5%，拚穩月線。
13.迅杰(6243)：MCU題材火熱，加上外資再度買超挺，盤初強漲逾5%。
14.同欣電(6271)：Q3展望樂觀，毛利率佳，晨盤回神漲逾4%，重返5日、月線。
15.中櫃(2613)：BDI指數連5漲，外資回頭買超，早盤上揚漲近2%。
16.陽明(2609)：本土法人喊買至370元，下午受邀英文線上法說行情，股價上漲逾2.5%。
17.大甲(2221)：外資昨轉買超，早盤多頭進駐，放量漲逾6.5%。
18.日友(8341)：Q4迎旺季會更好，外資昨小幅回補，早盤漲約3%。
19.宏碁(2353)：董座再增持股250張，早盤止跌反彈逾2.5%。
20.科嘉-KY(5215)：新品及蘋果新機帶動，拚連2年賺1股本，早盤攻漲停。
21.聯亞藥(6562)：聯亞生技EUA未過關，股價連兩日大跳水，早盤一度重挫50%，跌破百元關，低探82.9元。
22.高端疫苗(6547)：聯亞EUA闖關失敗，高端成唯一國產疫苗，將於23日開始施打，繼昨日亮燈漲停後，早盤續飆高9%，收復350元。
23.聯亞(3081)：昨日一日風光填息，早盤疑遭錯殺重挫7%，昨日漲幅全吐光，成疫苗大戰無辜受害者。
24.京晨科(6419)：Q2獲利躍進，H1每股盈餘2.93元，今跳空鎖漲停，飛越月線關卡。
25.兆勁(2444)：Q2轉盈+股價跌深，早盤急攻漲停，重返五日線。
26.生華科(6492)：美新冠臨床完成收案，早盤聞訊走揚5%，站回150元。(編輯整理：李慧蘭)
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