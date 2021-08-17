個股重大訊息：

1.台驊（2636）：新增董事，大聯大出任。

2.生華科（6492）：美新冠臨床完成收案。

3.技嘉（2376）：三率三升，H1獲利翻倍漲。

4.新唐（4919）：9月調漲報價，Q4犀利。

5.中鋼（2002）：7月獲利攀峰。

6.聯亞藥（6562）：EUA未過，股價大跳水。

7.高端（6547）：開放預約，疫苗概念股振奮。（編輯整理：廖小蕎）

不斷更新》聯亞藥股價腰斬 早盤崩跌5成 高端逼近漲停
《熱門族群》EUA定生死 高端又觸頂、聯亞藥力保百元
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