《個股重大訊息》個股動態：中鋼、聯亞藥 16:162021/08/17 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 個股重大訊息： 1.台驊（2636）：新增董事，大聯大出任。 2.生華科（6492）：美新冠臨床完成收案。 3.技嘉（2376）：三率三升，H1獲利翻倍漲。 4.新唐（4919）：9月調漲報價，Q4犀利。 5.中鋼（2002）：7月獲利攀峰。 6.聯亞藥（6562）：EUA未過，股價大跳水。 7.高端（6547）：開放預約，疫苗概念股振奮。（編輯整理：廖小蕎） 不斷更新》聯亞藥股價腰斬 早盤崩跌5成 高端逼近漲停 《熱門族群》EUA定生死 高端又觸頂、聯亞藥力保百元 #新唐 #中鋼 #大聯大 #聯亞 #技嘉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑生醫 五度處分聯亞藥持股 04:102021/08/17 財經要聞 《通信網路》疫苗大戰受害者 光通訊聯亞慘遭錯殺 09:272021/08/17 財經 聯亞EUA審查紀錄 楊志良促公開 04:102021/08/17 焦點要聞 台股連9跌 外資變臉賣超88億 砍最多的是這檔 17:292021/08/17 財經 聯亞淘汰原因曝光 食藥署公開中和抗體效價 15:552021/08/17 生活 聯亞疫苗EUA未過 黃暐瀚看到這點：還沒定局 11:092021/08/17 政治 聯亞重新評估海外三期 股價近腰斬 04:102021/08/17 焦點要聞 《台北股市》盤中焦點股：志聯、科嘉-KY、高端疫苗、兆勁、生華科 10:012021/08/17 財經 當沖稅減半可望延長 法人預期台股將反彈 09:092021/08/17 財經 聯亞EUA未過關 侯友宜：尊重專業認證 15:322021/08/17 生活 兩樣情 聯亞藥股價慘遭腰斬 高端亮第2根漲停 11:062021/08/17 財經 財經熱門新聞 台股連9跌 外資變臉賣超88億 砍最多的是這檔 - 財經 貨櫃運價狂飆到頂了？關鍵數據竟出現不祥訊號 - 財經 財金三部會達成共識 當沖降稅優惠確定延長 - 財經 - 中央社 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 運費原料雙漲 陸紡織業紛停工 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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