需求低迷，拖累周二國際鐵礦石價格跌5%；為確保2022年北京冬季奧運期間有良好空氣品質，中國政府延長鋼鐵限產令，以減少煉鋼產生的汙染，因此打壓鐵礦石需求，使其價格跌約5%。

周二(8/10) 62%國際鐵礦石價約跌5.3%，65%國際鐵礦石價約跌4.5%，58%國際鐵礦石價約跌4.3%；英國鐵礦石約跌5.8%；美國鐵礦石約跌5.3%。

大連期交所9月鐵礦石期約跌1.8%，近月焦煤約漲1.9%，焦炭持平；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.9%，熱軋板捲約跌0.6，不鏽鋼約漲0.9%。(商品行情網)