遠東新(1402)2Q EPS達0.71元，符合市場預期。展望3Q法人認為有3項因素，可能導致獲利不如2Q，包括：(1)浙江石化(中)的芳香烴工廠延後投產，使PX供給轉緊，拖累PTA利差季減。(2)越南疫情加劇，拖累紡織部門越南廠區稼動。

遠東新第二季營收584.94億元，季增4%、年增19.5%；毛利率20.2%，季減1個百分點、年增0.5個百分點；營益率7%，季增1.5個百分點、年增2個百分點；稅後純益35.17億元，季增29.6%、年增60.9%，EPS為 0.71元。

有利2Q獲利因子包括：一、西歐煉油廠稼動率不足，加上德州暴雪，限縮PX-PTA-PET供給，帶動PET利差自1Q的美元186/mt季增至美元194/mt，並支撐PTA利差自1Q的美元103/mt季增至美元111/mt；其次，醋酸成本上揚下，石化部門營業利益季減，低於預期；第三是化纖部門針對北美PET市場的附加費延續，帶動部門營業利益季增。最後是運動盤成衣接單回溫，帶動紡織部門營業利益季增，優於預估。

法人估遠東新3Q EPS約在0.59元，季減約2成。