塑化報價在今年第二季衝高後，原本市場擔憂產品價格於第二季觸頂後，第三季出現修正，但今年產業結構特殊，加上疫情、天災的問題，法人點出，將有四大因素將延長本波循環，甚至有機會帶動台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)獲利年增趨勢延伸至明年第一季。

今年2月底的德州暴雪刺激多數塑化產品價格及利差在第二季創下歷史新高，使市場先前普遍悲觀預估產品價格將下半年快速下滑，但目前市場多數供給緊張的產品仍享高利差，將使得此波價格跌勢將停止，並將在第四季重啟漲勢，包括在亞洲，煉油廠的航空燃油無法去化，限縮煉油、烯烴、芳香烴及衍生物供給，有利於塑化產業下半年持續，甚至一路延續到明年第一季。

法人點出四大因素將延長塑化業本波循環，首先，歐美地區汽油需求復甦強勁，限縮芳香烴及衍生物供給；再者，歐美天然氣需求復甦強勁，限縮氨-甲醇及衍生物供給，第三則為歐美國家解封後需求復甦；最後就是亞洲國家解封後需求復甦。

法人也上修台塑四寶2021~2022年獲利預估，並認為獲利年增趨勢可自第三季延伸至第四季，主要係考量多數產品供需展望轉趨樂觀，支撐下半年價格跌幅有限、仍處高利差水準，加上北美市場價格持續高於亞洲，帶動業者北美業務獲利，也特別看好煉油、VCM-PVC、苯、ABS、酚、AN價格將在第四季重啟漲勢，且若亞洲國家解封後需求復甦強勁，可能帶動台塑四寶獲利年增趨勢延伸至明年第一季。