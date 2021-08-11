中國企業承建的馬爾地夫國際機場水上飛機航廈交付使用。（新華社）

中國企業承建的馬爾地夫國際機場水上飛機航廈交付使用。（新華社）

中國企業承建的馬爾地夫國際機場水上飛機航廈交付使用。（新華社）

新華社報導，由中國企業承建的馬爾地夫維拉納國際機場水上飛機航廈項目已完成竣工驗收及試運行，日前正式交付並投入使用。

承建單位北京城建集團有限責任公司項目經理張鳳林表示，該水上飛機航廈總建築面積達2.8萬平方公尺，並配套齊全水上設施，將提升馬爾地夫旅遊業服務品質和接待能力，進一步促進當地經濟發展。

馬爾地夫機場公司執行首席發展官兼項目管理部總經理索拉表示，中方克服新冠疫情影響，積極推動建設進度，確保合同履約。期待水上飛機航廈投入營運後，為馬爾地夫旅遊業發展提供新助力。

據悉，北京城建集團有限責任公司在馬爾地夫承建的另一個項目，馬迪瓦魯國內機場，已於今年2月正式竣工並交付，這一國內支線機場將服務馬爾地夫國內外遊客。

事實上，馬爾地夫是海上絲綢之路的重要節點，也是中國國家主席習近平倡議共建「一帶一路」的緊密夥伴和支持者。

中國駐馬爾地夫大使張利忠曾表示，根據中方截至2018年11月的統計，在相關中馬合作項目全部完成時，馬方向中方借貸總額將達15億美元，包括中馬友誼大橋、維拉納國際機場改造升級、馬社會住房項目等。

張利忠表示，上述所有項目均經過科學的可行性論證，系馬方根據自身發展需求提出的項目。中馬合作項目互利共贏，均尊重馬方意願，未附帶任何條件或要求。這是中馬在 「一帶一路」倡議下堅持共商共建共享原則、推動「清潔、綠色、可持續發展」的具體體現，也是中方向國際社會提供「一帶一路」這一公共產品的初心。