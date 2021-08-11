南投縣汽車駕駛職業工會前理事長沈啟修（左）指控常務監事楊明宗每年私吞1700多名會員共100多萬元保費。（王文吉攝）

南投縣汽車駕駛職業工會前理事長沈啟修11日按鈴申告現任常務監事楊明宗在理事長任內，涉嫌勾結風險管理顧問公司，賺取團保及互助金差價824元，以1700多名投保會員計算，每年100多萬元流向不明。楊明宗則駁斥不實指控，強調自己絕無牟利，相信司法會還他清白。

沈啟修在民進黨全國黨代表曾琮愷等人陪同下，前往南投地檢署按鈴申告，指控楊明宗在理事長任內把持工會，會務運作費用不透明，涉及背信、侵占等罪嫌，希望檢調介入調查。

沈啟修表示，目前工會有1700多位會員，最高峰時將近3000人，他們每年繳納意外保險2000元及互助金360元，實際投保1332元及互助金204元，兩者相差824元。以1700多名會員投保計算，每年上百萬差額到底落入誰的口袋？

沈啟修說，這些保費是計程車、遊覽車、砂石車等職業駕駛的辛苦錢，有近百位職業工會員工向他陳情，他當上理事長後要清查弊端卻被抵制，自己不願意為黑箱作業背書，所以辭去理事長職位，並具名檢舉，請求檢調調查。

楊明宗鄭重駁斥沈啟修不實指控，並強調，工會長期以來都是交由風險管理顧問公司協助向保險公司投保團體意外險，每位會員每年繳交2000元，理賠金額最高200萬元。

楊明宗說，因職業駕駛工作時數長，在外奔波風險高，透過「1天1元保費」的互助金制度，會員年繳360元，一旦發生車禍等意外事故，還多了一筆12萬元理賠金保障。楊明宗強調自己絕未從中牟利，相信司法會還他清白。