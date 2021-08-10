台北市從去年推出「警消醫護加油棧」，提供台北市警消醫護每晚1600元入住優惠。北市聯醫企業工會今至北市議會怒控，聯合醫院以災害準備金不足為由，處處限制醫護入住，讓加油棧變成漏油棧。對此，聯醫強調，災害準備金不足部分將會市府爭取，相關條件從未限縮過。

聯醫工會理事長郭蕢瑩指出，「警消醫護加油棧」為醫護人員疫情期間的公費住宿，原先台北市政府承諾全體北市聯醫員工均可申請人住，7月中旬卻發生劇變，聯醫自行限缩資格，只有「當日照護疑似確診病患或有採檢工作」才能入住。

郭蕢瑩表示，北市聯醫的說法是市府「災害準備金」將用畢，目前都由聯醫自行吸收墊款，造成醫院極大成本壓力，只好先自行缩減入住人數，工會質疑，聯醫應向政府反映壓力，而非把壓力轉嫁基層員工。

北市聯醫企業工會怒控3大問題，第一為當天才能住，第二綠區不能住，最後是惡意刁難申請者，怒轟醫護不是免洗筷，請北市府信守承諾保護員工，給足住宿經費，勿限縮刁難基層，「市府不給錢，聯醫狂打壓，醫護何處去，只有漏油棧！」

林亮君表示，副市長黃珊珊今開心在臉書上說「北市今日是『＋0』」，但市府有無看到聯醫人員在這近3個月過程中，付出多少心血，多少日子無法回家與家人度過。

對此，北市聯醫表示，今年1月至7月底全部數入住人數為1萬9770人，已有向北市府申請2600萬元，但經費都用完了，院方還超額400萬元，市府的災害準備金「現在是有點不太足，會積極爭取」。

聯醫強調，條件從去年至今從未限縮，均為同樣條件，只是工會使用上有些誤解，條件一直是「照顧確診、疑似確診、協助採檢者」。