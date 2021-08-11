日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，東京都今天新增4200例創週三公布紀錄，重症患者197人連兩天創歷史新高；大阪府新增1490例確診病例創單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都重症患者數較昨天增加21人，總數197人連兩天創歷史新高；東京都政府目前能掌握的重症病床使用率，已來到超過50%的50.3%。

大阪府今天新增1490例確診病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄，至今累計病例數12萬5640例，包括2735 例死亡病例。

奈良縣今天新增138例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數9815例。滋賀縣今天新增162例確診病例創新高，至今累計病例數7000例。

三重縣今天新增111例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數6510例。

熊本縣今天新增181例確診病例創新高，至今累計病例數8164例。鹿兒島縣今天新增108例創新高紀錄，至今累計病例數4677例。

沖繩縣今天新增638例確診病例，僅次於本月5日648例居次高紀錄，至今累計病例數已超過3萬例，來到3萬43例。