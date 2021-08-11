泰國衛生單位最新分析，曼谷新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的案例中，有95%是Delta變種病毒；若以全泰國來看，有將近92%是Delta病毒，Delta已成泰國疫情的主要病毒株。

民族報（The Nation）和泰國公視（Thai PBS）報導，公共衛生部醫藥科學署（Department of Medical Sciences）署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）昨天公布這份統計數據。

他指出，醫藥科學署每週都會分析新的感染案例，抽樣分析上週全國新增案例中的1632個，其中1499個案例是最早在印度發現的Delta變種病毒，約占91.9%，129個是最早在英國發現的Alpha變種病毒，4個是最早在南非發現的Beta變種病毒。

而全泰國77個府除了素攀武里府（Suphan Buri）外，都已經有Delta變種病毒的蹤跡。

若以地區區分，1632個案例中有1157個案例來自曼谷，曼谷的案例中有95.4%是Delta變種病毒，其餘都是Alpha變種；除掉曼谷外的475個案例，83.2%是Delta變種，16%是Alpha，0.8%是Beta。

蘇帕吉指出，Delta變種已經成為泰國疫情的主要病毒株；Alpha會逐漸消失；Beta變種病毒主要出現在南部的府，且Beta傳播速度慢，比較容易控制，Beta不太容易傳播到其他地區。

泰國今天宣布新增2萬1038個案例、207人死亡，累計達到81萬6989個案例，其中60萬152人治癒康復、21萬42人治療中、6795人死亡。