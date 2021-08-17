生華科(6492)收治新冠中症患者的二期人體臨床試驗，今天納入最後一位病患，達成20位收案人數規畫，這項臨床正式完成收案，接下來待患者結束療程後，將進行這項臨床完整的療效數據分析。

生華科總經理宋台生表示，中症病患收案比起輕症具更多條件要求，這項臨床走到完成收案並不容易，臨床在去年底啟動，但很快面臨美國當時疫情趨緩，喬治亞州試驗中心收案一度不如預期，但是在公司團隊努力下，今年5月加開位在佛羅里達州的第二個試驗中心，當地近月的新增確診九成以上都是感染Delta，因此推進收案進度，在接下來的療效數據分析Silmitasertib對抗Delta的效力也將是我們觀察的重要指標。

這項新冠肺炎二期人體臨床試驗為開放性、隨機之雙臂設計，並以標準療法或支持性療法為對照組。進入試驗組的患者以口服方式，接受每天兩次各1000 mg共14天Silmitasertib的完整療程。

面對全球遭受新冠病毒不斷變異、感染力愈加強大的威脅，特效藥物的問世仍是對抗新冠肺炎的終極解方。根據美國CDC近日曝光的一項內部報告指出，人類對抗新冠肺炎的這場戰役已經因為Delta出現而改變，需要有不同的作戰策略，因為臨床發現，接種完整疫苗的人同樣會被Delta感染，並且傳染給其他人，因此治療藥物的急迫性可從美日韓等國相繼加入抗新冠藥物開發可見。