獲利了結，周三紐約棉花期貨回跌，市場靜待美國農業部的週出口銷售數據，以及世界農業供需估計(WASDE)月報告，預估7月的期末庫存減少、而產量和出口同步增加，部份投資人鎖定利潤，致棉價回吐前一日漲幅，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌1.2%，報每磅91.64美分，12月棉花期貨跌近1.2%，收盤每磅91.22美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸17890元人民幣，較前一日增加65元人民幣；庫存方面，截至8月10日，ICE登記庫存85932包。(商品行情網)