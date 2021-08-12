受ATMJ(阿里巴巴、騰訊、美團與京東)疲弱影響，港股開盤後表現不佳，恆生指數目前是26,591.29點，跌68.87點或0.26%。至於國企為9,515.11點，跌33.02點或0.35%。

大型科網族群拖累港股，美團跌1.7%，阿里巴巴跌0.6%，騰訊跌0.3%，京東跌1.2%，快手也跌0.3%。不過，小米集團卻漲0.2%。

港交所一度跌逾4%，破500港元大關，曾低至495.2港元。港交所分別遭野村與匯豐下修目標價至511.8港元與564港元，同時，維持持平與買入評等。

同時，友邦保險與中國平安跌0.2%，建設銀行跌0.3%。而匯豐控股則漲0.3%。

聯想集團公布財報後績後繼續走高，開盤一度飆近5%為8.42港元。創科實業半年報中，獲利多增58%，同時毛利率也上升，股價開高曾漲近4%。

至於第一天掛牌上市的理想汽車，開盤為118港元，未有突出表現。