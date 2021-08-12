櫃買市場中小型股呈現跌深反彈行情，櫃買指數擺脫連四天日黑K線陰影，12日呈現漲勢震盪，有機會反彈站穩季線上，尤以權值股的世界、穩懋，高價股的信驊、譜瑞-KY，近期熱門股的漢磊、美琪瑪、晶宏、旺矽、鈺創等，加以生技股也有轉強表現，帶動市場追價買氣。

櫃買市場中小型股是本波領漲強勢股，雖然近四天隨櫃買大盤震盪拉回整理，不過基本面佳，仍吸引短多買盤積極承接，推升股價跌深反彈走勢。

根據櫃買中心統計全體上櫃公司累計前七月營收1兆4758億元，較去年同期營收成長2440億元（年增19.81％），增加金額前三大產業，分別是半導體業增加531.36億元（年增20.86％）、電子零組件業增加358.35億元（年增24.69％）、電腦與周邊設備業增加255.32億元（年增18.58％）。

全體上櫃公司7月營收2209億元，較去年同期成長284億元（年增14.72％），增加金額較大前三大產業，分別是半導體業增加87.21億元（年增22.86％）、電子零組件業增加46.93億元（年增20.03％）、鋼鐵工業增加32.36億元（年增48.57％）。